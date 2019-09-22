Пострадавшие от акций "желтых жилетов" парижские коммерсанты упрекают власти в бездействии

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Парижские предприниматели, понесшие убытки в результате акций протеста "желтых жилетов", считают, что власти страны бросили их на произвол судьбы. Об этом заявил в воскресенье президент Конфедерации коммерсантов Франции Франсис Паломби в эфире радиостанции France Info .

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"Владельцы магазинов и кафе на Елисейских Полях подадут жалобу на государство за неоказание помощи предприятиям, бизнес которых находится в опасности", - сказал он. Паломби сообщил, что жалоба будет составлена вместе с мэрией VIII округа (округ, где расположены Елисейские Поля - прим. ТАСС) и подана в суд в течение следующей недели.

По словам предпринимателей, манифестации "желтых жилетов", которые зачастую сопровождаются погромами и мародерством, обернулись катастрофой для французских коммерсантов. Многие вынуждены закрывать свой бизнес, лишаясь тем самым прибыли. Различные ассоциации предпринимателей неоднократно подчеркивали, что в сложном финансовом положении в настоящий момент находятся тысячи коммерсантов по всей стране.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Последняя манифестация прошла 21 сентября. В ходе протестов в Париже сотрудники правоохранительных органов Франции задержали 163 человека, 395 - были оштрафованы.