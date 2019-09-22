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Владельцы острова Феникс у берегов Хайнаня выставили его на продажу за $565 млн

После приобретения ценных бумаг новый собственник также станет владельцем 45% акций местной круизной компании

ХАЙКОУ /Китай/, 22 сентября. /ТАСС/. Владельцы искусственного насыпного острова Феникс, расположенного у берегов острова Хайнань, выставили на продажу весь пакет акций принадлежащей им компании, обладающей правом контроля над этим участком земли и расположенными на нем объектами. Как сообщил информационный портал Netease, стоимость недвижимости превышает 4 млрд юаней ($565,7 млн).

По данным портала, после приобретения ценных бумаг новый собственник получает право владения островом и расположенными на нем объектами. Автоматически он также становится владельцем 45% акций местной круизной компании, занимающейся обслуживанием инфраструктуры для туристических лайнеров, прибывающих на остров. Среди основных зданий - пять современных престижных гостиниц, в соответствии с планом архитектора построенных в форме парусов гигантского корабля.

Остров Феникс, созданный с учетом последних достижений архитектуры, строительства и дизайна для привлечения в регион туристического потока, иногда называют "восточным Дубаем". В длину искусственный клочок суши достигает 1,25 км, в ширину - 350 м, площадь расположенных на нем зданий составляет более 480 тыс. кв. м.

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