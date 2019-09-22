Мобильное приложение ВТБ восстановило работу после сбоя

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ восстановил работу мобильного приложения и других систем после сбоя. Об этом в воскресенье сообщил банк на своей официальной странице в Twitter.

"Работа мобильного банка и других систем полностью восстановлена. Мы еще раз приносим всем нашим клиентам самые искренние извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Проблемы в функционировании сервиса появились ранее в воскресенье.

В пятницу ряд клиентов ВТБ столкнулись с трудностями при входе в мобильное приложение банка. Позже его работа была восстановлена.