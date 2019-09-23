En+ предложила раскрывать данные о выбросах углерода при производстве алюминия

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Исполнительный председатель совета директоров En+ Group лорд Грегори Баркер призвал Лондонскую биржу металлов (LME) публиковать данные компаний о выбросах углерода в процессе производства алюминия при совершении сделок. Такая мера должна побудить металлургов к производству низкоуглеродистого алюминия и сокращению вредных выбросов, пишет Баркер в своей колонке в газете Financial Times в понедельник.

"В качестве первого шага по сокращению использования углерода каждая компания [металлургического] сектора должна быть более открытой в предоставлении данных о содержании углерода в производимом ею алюминии. Эта важнейшая информация должна указываться при каждой сделке на Лондонской бирже металлов. <...> Вот почему En+ призывает LME полностью раскрывать содержание углерода при каждой сделке на бирже <...>", - написал Баркер.

При использовании угля в процессе производства алюминия выделяется до 22 т углерода на 1 т металла. En+ смогла сократить выбросы до четырех тонн углерода на тонну алюминия благодаря применению гидроэнергии, утверждает глава совета директоров компании.

В руководстве бирже отметили, что в данный момент "не существует глобального консенсуса по поводу экологической безопасности в алюминиевом секторе", однако LME "работает с представителями отрасли по сближению существующих инициатив и стремится оказывать необходимую поддержку в решении этой важной проблемы", передает Financial Times.