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Reuters: британский туроператор Thomas Cook начал процедуру ликвидации

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов компании, отмечает агентство

ТАСС, 23 сентября. Одна из старейших туристических компании в мире, британская Thomas Cook, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters.

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, из которых 160 тыс. - британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. По информации газеты "Файнэншл таймс", это может обойтись казне в £600 млн ($750 млн).

Крах компании лишит работы около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в Великобритании, учитывая, что туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже туров, насчитывающей 563 офиса.

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