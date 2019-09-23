Власти Москвы установили льготы по аренде земли для строительства гостиниц и наемных домов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы установили льготные ставки аренды земельных участков под строительство гостиниц и наемных ("доходных") домов в размере 0,01% и 0,1% от кадастровой стоимости соответственно. Срок аренды таких участков составит 49 лет, сообщили ТАСС в понедельник пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Чтобы получить льготную ставку аренды участка на весь период строительства в размере 0,01% для гостиниц и 0,1% для наемного дома, инвестору необходимо заключить с городом соглашение о размещении. В рамках соглашения необходимо будет построить здание и использовать его для сдачи в наем физическим лицам или как гостиницу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продажа апартаментов в таких зданиях будет запрещена - они предоставляются только по договорам найма. Наемный дом может принадлежать только одному лицу. Если инвестор нарушит условия соглашения, например, начав продавать квартиры по отдельности, или захочет его расторгнуть, ему будет необходимо возместить городу убытки, заплатив повышенный платеж, но уже с учетом накопленных процентов.

Кроме того, отменяется повышенный инвестиционный платеж за изменение цели строительства, если будет возведена гостиница. Ранее такой платеж в зависимости от плотности застройки достигал 50% от кадастровой стоимости участков.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, эти меры позволят привлечь в экономику Москвы новые инвестиции за счет снижения себестоимости строительства до 22% и сократить сроки окупаемости проекта. "Также данная инициатива направлена на развитие туристической индустрии в городе", - отметил Ефимов.

Как уточнил глава департамента Максим Гаман, которого также цитирует пресс-служба, для земельного участка площадью, например, 0,5 га и гостиницы площадью 12,5 тыс. кв. м сокращение затрат может составить в среднем по Москве более 80 млн рублей.