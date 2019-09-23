"Алроса" провела в Гонконге второй аукцион цветных бриллиантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 сентября. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Российская алмазодобывающая компания "Алроса" провела в Гонконге второй аукцион по продаже цветных бриллиантов собственной огранки. Торги камней из коллекции True Colors состоялись в рамках международной ювелирной выставки Hong Kong Jewellery & Gem Fair и прошли довольно успешно, сообщил корреспонденту ТАСС директор филиала "Бриллианты Алроса" Павел Винихин.

"Выставка в целом была довольно слабой, много покупателей не приехало: их отпугнули настроения, которые есть на рынке, и протестные акции в Гонконге. Тем не менее для нас тендер True Colors прошел великолепно и собрал вдвое больше участников, чем на прошлогодних торгах. Клиентам было предложено порядка 250 камней разных цветов и размеров, в том числе уникальные экземпляры", - отметил собеседник.

"Итоги аукциона будем подводить 24 сентября. Я считаю, что результаты будут лучше, чем в предыдущий раз", - сказал Винихин. По его словам, в этом году участвовало много компаний из Австралии, материкового Китая, самого Гонконга, Малайзии.

"Мы довольно долго готовили это мероприятие, вели подготовительную работу, общались и договаривались с клиентами. Кроме того, сыграло свою роль и высокое качество нашего товара. Были представлены уникальные камни, в том числе категории "пинк" (розового цвета), которые являются очень редкими и модными", - отметил представитель гранильного подразделения компании.

В целом, по его словам, камни фантазийных цветов пользуются особой популярностью на азиатском рынке. "Мы и в дальнейшем будем проводить аукционы True Colors в Гонконге, поскольку это самый перспективный для нас рынок именно для этого товара", - подчеркнул собеседник. Он не исключил, что на последующих торгах розовые бриллианты будут выделены в отдельную категорию аукционного товара.

В ходе первого аукциона True Colors в 2018 году "Алроса" реализовала 210 бриллиантов на сумму $9 млн.