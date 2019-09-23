Энергетики разработают программу для более точных прогнозов приточности Байкала

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Холдинг En+ Group и компания Aerostate, занимающаяся геофизическим моделированием, разработают программу для формирования более продолжительных прогнозов приточности Байкала, что в свою очередь поможет снизить антропогенное влияние на экосистему озера. Об этом в понедельник говорится в распространенном сообщении пресс-службы En+ Group.

"В течение 17 месяцев En+ Group и Aerostate изучат факторы, влияющие на приточность Байкала и, используя методы машинного обучения, разработают алгоритм, который позволит прогнозировать приточность на срок от шести до 18 месяцев. Модель будет учитывать природные факторы, такие, как таяние снега и скорость течения в реках, а также другие важные вводные, в том числе загрязнения от промышленных районов Китая", - говорится в сообщении.

Сейчас прогноз притока строится на основе фундаментальных климатических и гидрологических моделей. Они дают хороший результат при прогнозировании на неделю вперед. Более продолжительные прогнозы формируются на основе так называемого наиболее вероятного сценария и не позволяют прогнозировать с достаточной точностью.

En+ Group планирует предоставить результаты исследований органам госвласти, ответственным за установление пропускного режима гидроэлектростанций Иркутской области. Более точный прогноз позволит оптимизировать гидрологическое использование водных ресурсов с учетом хозяйственных нужд региона и для минимизации воздействия на окружающую среду и экосистему Байкала. Новая модель прогнозирования приточности позволит снизить риски подтоплений населенных пунктов, расположенных ниже по течению Ангары, и стать источником важных аналитических данных для предотвращения наводнений, подобных тому, что произошло в Иркутской области летом.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. В Иркутской области управляет тремя гидроэлектростанциями на реке Ангаре - единственной реке, вытекающей из Байкала.

Летом из-за сильных дождей реки в Иркутской области, в том числе притоки Ангары, вышли из берегов, прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. Было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.