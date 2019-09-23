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Сотрудники краевого БТИ Камчатки объявили голодовку против ликвидации предприятия

Они также выступают против увольнения работников без выходного пособия

ТАСС, 23 сентября. Сотрудники Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ) объявили голодовку на рабочих местах из-за планов банкротства и увольнения работников без выходного пособия. Об этом ТАСС сообщила в понедельник инженер-инвентаризатор БТИ Ольга Япольская.

"Мы остаемся на предприятии, продолжаем оказывать услуги, но объявили бессрочную голодовку и выступаем против планов по ликвидации предприятия и увольнения последних сотрудников без выходного пособия. В связи с тем, что в отношении предприятия уже проводится процедура банкротства, как мы считаем, искусственного, у нас изъяли архивы, хотя это документы, в которые постоянно вносятся изменения. Мы требуем сохранить БТИ, вернуть архивы", - сказала Япольская.

По ее словам, уже сейчас начинаются проблемы с выплатой отпускных и заработной платы, при этом учредители БТИ сейчас не идут на контакт с работниками. Количество сотрудников здесь начали сокращать с 2011 года, когда в БТИ работало 52 человека. На сегодняшний день, по словам собеседницы агентства, осталось 9 человек.

Как подтвердили ТАСС в Федерации профсоюзов Камчатского края, о ситуации там известно, но сотрудники БТИ не обращались в профсоюзную организацию, и сами они в профсоюзе не состоят.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что банкротство ГУП "Камчатское БТИ", инициированное Федеральной налоговой службой, началось в 2017 году. "За предприятием числилась задолженность более 10 млн рублей. Пока шли суды, работники предприятия стабильно получали заработную плату, платежеспособность обеспечивало министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края", - пояснили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Там добавили, что уведомление о голодовке поступило в отдел по обращениям граждан.

В новость были внесены изменения (08:59 мск) - добавлен комментарий правительства региона.

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РоссияКамчатский край
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