Сотрудники краевого БТИ Камчатки объявили голодовку против ликвидации предприятия

ТАСС, 23 сентября. Сотрудники Камчатского краевого бюро технической инвентаризации (БТИ) объявили голодовку на рабочих местах из-за планов банкротства и увольнения работников без выходного пособия. Об этом ТАСС сообщила в понедельник инженер-инвентаризатор БТИ Ольга Япольская.

"Мы остаемся на предприятии, продолжаем оказывать услуги, но объявили бессрочную голодовку и выступаем против планов по ликвидации предприятия и увольнения последних сотрудников без выходного пособия. В связи с тем, что в отношении предприятия уже проводится процедура банкротства, как мы считаем, искусственного, у нас изъяли архивы, хотя это документы, в которые постоянно вносятся изменения. Мы требуем сохранить БТИ, вернуть архивы", - сказала Япольская.

По ее словам, уже сейчас начинаются проблемы с выплатой отпускных и заработной платы, при этом учредители БТИ сейчас не идут на контакт с работниками. Количество сотрудников здесь начали сокращать с 2011 года, когда в БТИ работало 52 человека. На сегодняшний день, по словам собеседницы агентства, осталось 9 человек.

Как подтвердили ТАСС в Федерации профсоюзов Камчатского края, о ситуации там известно, но сотрудники БТИ не обращались в профсоюзную организацию, и сами они в профсоюзе не состоят.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что банкротство ГУП "Камчатское БТИ", инициированное Федеральной налоговой службой, началось в 2017 году. "За предприятием числилась задолженность более 10 млн рублей. Пока шли суды, работники предприятия стабильно получали заработную плату, платежеспособность обеспечивало министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края", - пояснили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Там добавили, что уведомление о голодовке поступило в отдел по обращениям граждан.

В новость были внесены изменения (08:59 мск) - добавлен комментарий правительства региона.