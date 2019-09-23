Минсельхоз и РАН разошлись в мнениях о возможности введения карантина на борщевик

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ и Российская академия наук (РАН) направили профильному комитету Госдумы свои отзывы по инициативе введения единых требований для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского и придания ему статуса карантинного объекта. Документы имеются в распоряжении ТАСС.

В июле Госдума поручила профильному комитету по экологии и охране окружающей среды обратиться в правительство и Российскую академию наук с просьбой ввести единые требования для регионов по борьбе с борщевиком и придать ему статус карантинного объекта. Депутаты выразили озабоченность в связи с неэффективностью борьбы с сорняком и предложили принять соответствующие меры на федеральном уровне.

Как напомнили в министерстве, к карантинным объектам относятся вредные организмы, отсутствующие или ограниченно распространенные на территории РФ и внесенные в соответствующий перечень. Карантинный статус предполагает систему государственных мероприятий по предупреждению распространения растения, включенного в перечень.

"Борщевик Сосновского распространен повсеместно и не может быть включен в перечень", - отмечается в отзыве Минсельхоза. При этом ведомство рекомендовало муниципалитетам предусматривать в своих бюджетах средства для проведения предупредительных мероприятий по борьбе с сорняком.

"Борщевик Сосновского не произрастает на сельскохозяйственных угодьях, которые находятся в активном сельскохозяйственном обороте. Введение в оборот неиспользуемой пашни позволит исключить зарастание сельскохозяйственных угодий борщевиком Сосновского", - указывается в документе.

Отделение сельскохозяйственных наук РАН в свою очередь поддержало предложение парламентариев. "Присвоение статуса внутреннего карантинного объекта и разработка единых методических рекомендаций позволит изменить систему организации и проведения истребительных мероприятий. Проблеме борьбы с борщевиком Сосновского следует присвоить статус федерального уровня", - считают в академии.

Борщевик включен в Классификатор сорных растений. За непринятие мер по борьбе с ним предусмотрена административная ответственность.