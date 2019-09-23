РБК: ЦБ предлагает ограничить вклад непрофессиональных инвесторов в иностранные активы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банк России разработал ряд поправок к законопроекту о категоризации инвесторов. Изменения предусматривают сокращение категорий инвесторов и ограничение возможности вкладов в рискованные активы для непрофессиональных инвесторов. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на документ ЦБ.

Новыми поправками предлагается сократить количество категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор. При этом планка для выхода из категории особо защищаемых инвесторов поднята до 1,4 млн рублей (предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит - 400 тыс. рублей).

Предельная сумма инвестиций в иностранные ценные бумаги и другие "рискованные" активы для особо защищаемых инвесторов составит 50 тыс. рублей в год. Ранее регулятор обсуждал с рынком расширение этого лимита до 100 тыс. рублей, следовало из прошлого варианта документа.

Как отмечает издание, таким образом ЦБ хочет непрофессиональных участников фондового рынка от убытков.

Предыдущая версия законопроекта, вносящего изменения в закон "О рынке ценных бумаг" и разделяющего инвесторов финрынка по категориям, был принят Госдумой в первом чтении в июле 2019 года. Концепция предусматривала следующие категории инвесторов-физлиц: "особо защищаемый неквалифицированный инвестор", "простой неквалифицированный инвестор", "простой квалифицированный" и "профессиональный инвестор". Для каждой категории инвесторов определены не только объемы инвестирования, но и инструменты, которые вправе предлагать им профессиональные брокеры.