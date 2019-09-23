РЭЦ рассчитывает получить в 2020 году из бюджета 80 млрд рублей на поддержку экспортеров

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) рассчитывает получить в 2020 году порядка 80 млрд рублей бюджетных средств на реализацию мер по поддержке экспортеров. Об этом глава РЭЦ Андрей Слепнев сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"В итоге на все меры поддержки получим в следующем году около 80 млрд рублей. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать экспортеров и показывать результат на протяжении года", - сказал он.

Так, по словам Слепнева, на меры поддержки экспортеров по программе корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) РЭЦ планирует потратить в будущем году 3,7 млрд рублей. Около 1,8 млрд рублей запрошено по программе ВЭБ.РФ - эта программа, как и программа КППК, позволяет получать льготные ставки по кредитам.

"Еще 3,5 млрд рублей рассчитываем получить для поддержки выставочной деятельности экспортеров. Этот объем сохраняется для поддержки выставок из года в год, но мы работаем над повышением эффективности этого инструмента. Наша цель заключается в том, чтобы компания, которая едет с нами на выставку, заранее готовилась заключить там 15-20 экспортных контактов", - сказал глава РЭЦ.

Отдельные программы, на которые РЭЦ также получит средства из бюджета, связаны с компенсацией затрат на сертификацию для внешних рынков, а также с субсидированием процентов по кредитам для экспортеров услуг, отметил он глава центра, добавив, что документы по этим мерам поддержки оформляет Минэкономразвития.