Объем средств под логистическую субсидию будет увеличен до 10 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы компенсации логистических затрат экспортеров будет увеличено в два раза, до 10 млрд рублей в 2020 году. Об этом глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев сообщил в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Принято принципиальное решение увеличить в два раза финансирование программы компенсации логистических затрат по экспортным грузам. В итоге на поддержку транспортировки в 2020 году может быть выделено 10 млрд рублей. Считаем, что экспортерам этого будет достаточно", - сказал он.

Логистическая субсидия - один из ключевых и самых востребованных инструментов помощи экспортерам. На реализацию инструмента из бюджета ежегодно выделяется заранее согласованный объем средств. Компания-экспортер может компенсировать за счет этой меры до 80% затрат на транспортировку продукции к зарубежному заказчику, но ограничена лимитами затрат на транспортировку (лимиты регламентируются постановлением правительства РФ и устанавливаются отдельно на каждый вид транспорта).

Как отметил глава РЭЦ, также будут определены отраслевые лимиты на эту субсидию. "Документ (который будет определять отраслевые лимиты, сейчас он разрабатывается - прим. ТАСС) позволит распределить деньги с учетом специфики конкретных отраслей, чтобы не устраивать конкуренцию между, допустим, лесопромышленным комплексом и машиностроением", - пояснил он.

По словам Слепнева, в следующем году - скорее всего, весной 2020 года - будет запущена субсидия на привлечение иностранных туристов.

"Также со следующего года полноценно запустим механизм поддержки патентования и защиты интеллектуальной собственности на внешних рынках, это очень важная субсидия. Еще одна мера поддержки - субсидии для креативных индустрий, так называемый рибейт (возмещение части затрат на создание аудиовизуальной продукции - кино, мультфильмов, музыки и так далее - прим. ТАСС). Примерно 70 млн рублей потратим на нее уже в 2019 году. В 2020 году этот механизм будет масштабирован", - отметил глава Российского экспортного центра.