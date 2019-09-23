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Власти Приморья помогут предпринимателям, чей бизнес пострадал из-за пожара в ТЦ "Максим"

Предприниматели могут получить от 10 тыс. до 1,5 млн рублей по ставке 1%

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края разработали специальный льготный займ для предпринимателей, бизнес которых пострадал в результате пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке в минувшую субботу. Денежные средства можно использовать на восстановление бизнеса, сообщила журналистам пресс-служба администрации края.

Пожар в торговом центре на проспекте 100-летия Владивостока начался 21 сентября. Полностью ликвидировать его удалось только к утру воскресенья. По уточненным данным, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. метров. Произошло частичное обрушение конструкций здания, масштабы до сих пор уточняются. По предварительным данным, в торговом центре располагались магазины и кафе 160 предпринимателей.

"Чтобы помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал 21 сентября из-за пожара в торговом центре "Максим" во Владивостоке, департамент экономики и развития предпринимательства совместно с АНО "Микрокредитная компания Приморского края" разработали специальный займ на льготных условиях. <…> По ставке всего 1% годовых предприниматели могут получить от 10 тыс. до 1,5 млн рублей. При этом предусмотрена отсрочка первого платежа по основному долгу до шести месяцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемая мера может помочь предпринимателям восстановить бизнес и вернуться к работе. Полученный займ можно будет использовать для покупки нового оборудования, товара, торговой площади, на выплату заработной платы и другие необходимые цели.

В понедельник арендаторы помещений первого этажа в торговом центре "Максим получили возможность вывезти свой товар. Первая группа арендаторов получила доступ в здание днем ранее. Согласно плану ТЦ, на первом этаже располагались бутики по продаже ювелирных украшений, товаров для дома, косметики, одежды и аксессуаров.

Прокуратура Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой обратит внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, электросетей и электрооборудования, достаточность первичных средств пожаротушения. Кроме этого, надзорное ведомство выяснит, соблюдали ли требования пожарной безопасности собственник здания и арендаторы помещений, в том числе кафе, где, по предварительным данным, находился очаг возгорания. Сейчас проводится доследственная проверка.

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