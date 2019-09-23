{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил подготовить поправки о субсидировании ипотеки молодым семьям в ДФО до 2%

Правительство должно подготовить поправки до 15 декабря

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

На эту тему
Колоссальный вызов и поле возможностей. Путин на ВЭФ рассказал о развитии Дальнего Востока

"Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня двух процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в перечне поручений.

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "дальневосточного гектара". На эти цели предполагается направить средства государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа" и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Также Путин поручил представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда с целью поддержки развития местных высокотехнологичных проектов с учетом деятельности функционирующих институтов развития и финансовых организаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Магазин Made in Buryatia появится в зоне беспошлинной торговли на границе с Китаем
По данным пресс-службы республиканского правительства, бурятские производители смогут презентовать свою продукцию на бесплатной основе
Читать полностью