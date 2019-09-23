Власти Хабаровского края просят РЖД ввести нулевой тариф на завоз кормов

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края обратились в Минсельхоз РФ с просьбой ввести нулевой тариф на завоз кормов по железной дороге из-за подтопления сельхозугодий во время паводка. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.

Президент Владимир Путин 17 сентября на совещании, посвященном ликвидации последствий наводнения, раскритиковал чиновников за волокиту при решении проблем пострадавших от паводка, поручил объективно оценить ущерб, который понес из-за паводков бизнес, включая малые, средние предприятия и фермерские хозяйства.

"Подготовлены предложения по дополнительной поддержке различных категорий пострадавших хозяйств. Помощь потребуется и предприятиям в птицеводстве и свиноводстве. Предлагается ввести нулевой тариф на завоз кормов по железной дороге, которые аграрии закупают в других регионах страны. С учетом потери части урожая объемы закупок будут увеличены. Соответствующее письмо в адрес Минсельхоза РФ о предоставлении субсидии АО "РЖД" краевые власти уже направили", - говорится в распространенном релизе.

Региональные власти также договорились с Россельхозбанком и Сбербанком об отсрочке платежей для пострадавших сельхозорганизаций и фермеров. На уровне Минсельхоза РФ по предложению краевых властей решается вопрос о сохранении льготной процентной ставки. Из 39 пострадавших, по которым уже документально подтвержден ущерб, 13 хозяйств имеют действующие кредитные договоры, в том числе 12 хозяйств кредитуются на льготных условиях - под 2-5% годовых.

Всего в Хабаровском крае от паводка пострадало более 24 тыс. га сельхозугодий. Это пашни, сенокосы и пастбища в Бикинском, Вяземском, Амурском, Ульчском, имени Лазо, Хабаровском районах, а также в Комсомольске-на-Амуре и на прилегающих территориях. Общая сумма заявленного ущерба сельскохозяйственных предприятий и фермеров составила 178 млн рублей.

"Сформированный в августе первый пакет документов представлен для расчета компенсаций. Минсельхоз России уже документально подтвердил ущерб на сумму более 94 млн рублей. Сложная паводковая ситуация в крае сохраняется: из-за сильного переувлажнения почв и высокого уровня воды в реках площадь пострадавших сельхозугодий увеличивается. В министерство от администраций районов продолжают поступать документы, подтверждающие гибель сельхозкультур", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства края Александра Шкурина.

Паводок в крае

Сложная гидрологическая остановка в Хабаровском крае сохраняется с конца июля. Сейчас на большей части территории региона отмечается стабильное снижение уровня воды в Амуре. Подтопленными остаются 85 населенных пунктов, в 56 из них остаются в воде 457 частных жилых домов и 1519 приусадебных участков. Кроме того, есть переливы воды на 109 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.