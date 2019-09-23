Магазин Made in Buryatia появится в зоне беспошлинной торговли на границе с Китаем

УЛАН-УДЭ, 23 сентября. /ТАСС/. Специализированный магазин-павильон Made in Buryatia для продвижения товаров из Бурятии создадут в зоне беспошлинной торговли в районе пункта пропуска Забайкальск - Маньчжурия (Китай). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"Бурятские производители смогут на бесплатной основе презентовать свою продукцию в Китае, адаптировать ее к предпочтениям китайской стороны, проверить спрос, найти покупателей и продавать свои изделия", - сообщила пресс-служба.

Сроки открытия магазина не уточняются. Соглашение о создании магазина подписано на Первом молодежном предпринимательском форуме "Китай - Россия - Монголия - 2019" между Гарантийным фондом республики и управляющей компанией зоны беспошлинной торговли.

"Сопровождением деятельности магазина-павильона Made in Buryatia займется Центр экспорта Бурятии", - отметили в пресс-службе.

Зона беспошлинной торговли в городе Маньчжурия (Китай) - специализированная площадка, созданная в приграничной зоне Китая и России. С 2017 года зона имеет упрощенный режим экспорта в Китай продукции, произведенной в России. В 2018 году через зону беспошлинной торговли в городе Маньчжурия Китай прошли более 1,2 млн человек.