Москва почти на 30% нарастила несырьевой экспорт в Восточную Азию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны Восточной Азии в первом полугодии 2019 года вырос на 28,7% к аналогичному прошлогоднему периоду и достиг 1,47 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Объем несырьевого неэнергетического экспорта из Москвы в страны Восточной Азии вырос в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 28,7% и достиг 1,47 млрд долл.", - говорится в сообщении.

По итогам полугодия в тройку лидеров несырьевого неэнергетического экспорта Москвы среди стран Восточной Азии вошли Китай, Япония и Гонконг. Несырьевой экспорт в Китай вырос на 39,6% до 572,8 млн долл., в Японию - на 33,9% до 501 млн долл., в Гонконг - сразу на 75,8% до 259 млн долл.

Рост поставок наблюдался по всем основным экспортным категориям столицы. Так, экспорт необработанных полуфабрикатов металлов вырос на 26,6% и достиг 735,7 млн долл., экспорт неклассифицированных товаров увеличился в 8,5 раз до 282,3 млн долл., экспорт машин и оборудования - на 8,5% до 238,9 млн долл., экспорт товаров пищевой промышленности - на 25,2% до 32,9 млн. долл.