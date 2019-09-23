В Южную Осетию проведут кабель из Северной Осетии для бесперебойного электроснабжения

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Гендиректор компании "Россети" Павел Ливинский представил министру энергетики РФ Александру Новаку проект строительства кабельного участка из Северной Осетии в Южную Осетию, позволяющий с 2020 года наладить бесперебойное энергоснабжение в Южной Осетии, которая остается полностью без света три-четыре раза в год.

"Работа ведется в соответствии с вашим поручением по усилению надежности энергосистемы Северной Осетии и Южной Осетии. Наиболее аварийный участок, который через большой Кавказский хребет проходит, где уровень выпадения снега огромный, и нет возможности перевода нагрузок на резервные линии", - сказал Ливинский.

По его словам, на самом труднодоступном участке будет убрано кабельное исполнение в чердачное помещение Рокского тоннеля, а на остальных участках останется воздушное исполнение. Стоимость проекта составляет 1,7 млрд рублей, средства будут выделяться из федерального бюджета. Работы завершатся в конце 2020 года.

В настоящее время внешнее энергоснабжение Южной Осетии осуществляется в тупиковом режиме по единственной высоковольтной линии "Северный Портал - Джава", другие работоспособные связи отсутствуют.