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"Россети" начнут строительство кабельного участка из Северной в Южную Осетию в 2020 году

Его протяженность составит 4,5 км

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети ФСК ЕЭС" начнет строительство кабельной линии от подстанции "Северный портал" в Северной Осетии в Южную Осетию в 2020 году. Инвестиции в проект составят 1,33 млрд рублей, говорится в материалах группы "Россети".

Проект линии 110 кВ будет реализован по Рокскому тоннелю. Его протяженность по тоннелю составит 4,5 км.

"Проект выполнен, идет стадия согласования, срок декабрь 2019 года. В 2020 году будет начато строительство ЛЭП, срок реализации 2020-2021 годы", - говорится в материалах.

В настоящее время внешнее электроснабжение потребителей республики Южная Осетия осуществляется в тупиковом режиме по единственной воздушной линии 110 кВ Северный Портал - Джава, другие работоспособные связи 110, 35 кВ отсутствуют.

"Строительство второй КВЛ 110 кВ, в том числе одноцепного кабельного участка 110 кВ протяженностью 4,5 км по Рокскому тоннелю необходимо для повышения надежности функционирования энергосистемы республики Южная Осетия", - говорится материалах группы.

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РоссияЮжная ОсетияСеверная Осетия
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