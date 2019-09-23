Путин поручил предоставить доступ к международным авиаперевозкам компаниям в ДФО

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил предоставить доступ к международным авиаперевозкам компаниям, перевозящим на Дальнем Востоке пассажиров по доступным ценам. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, состоявшегося 5 сентября 2019 года.

Правительству Путин поручил "принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров". Срок исполнения - 1 марта 2020 года.

В выступлении на пленарном заседании ВЭФ президент РФ предложил давать авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов. По его словам, в целом такая система на практике уже работает, но ее надо закрепить нормативно. Как отметил Путин, это не очень рыночные меры, но для дальневосточного региона подобный подход обоснован.