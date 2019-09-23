Дни Саратовской области в Совфеде открылись обсуждением бюджета

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Дни Саратовской области открылись в понедельник в Совете Федерации заседанием комитетов по международным делам и по бюджету и финансовым рынкам, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"В понедельник начались Дни Саратовской области, в Совете Федерации выступила министр экономического развития региона Юлия Швакова, которая рассказала про перспективы международного сотрудничества Саратовской области, а также первый зампред правительства области - министр финансов Вадим Ойкин, который поднял актуальные вопросы обеспеченности бюджетов субъектов РФ", - сказала собеседница агентства.

Дни Саратовской области в Совете Федерации продлятся до 25 сентября. Их цель - презентация социально-экономического и культурного потенциала региона. В делегацию, отправившуюся в Москву, вошли члены правительства области, депутаты, представители крупных предприятий и организаций, деятели науки и культуры.

"В рамках 465-го заседания Совета Федерации состоится "Час субъекта Российской Федерации". О социально-экономическом развитии Саратовской области сенаторам доложит глава региона Валерий Радаев, а председатель областной думы Александр Романов в своем выступлении обозначит законодательные аспекты обеспечения развития региона", - добавила собеседница агентства.

В среду, 25 сентября, откроется выставка Саратовской области с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. На выставке представят информацию о регионе, о его инвестиционных возможностях, важных социально значимых проектах. Например, блок "Саратовская область в цифрах" расскажет о численности, погодно-климатических условиях и транспортной обеспеченности региона. В блоке "Национальные проекты" гости смогут увидеть инфографику о показателях по нацпроектам.

Для знакомства с туристическим кластером Саратовской области обустроят светодиодную фотозону, где артисты сыграют на саратовской гармонике, которая отличается от обычной тем, что на ней имеются колокольчики. Отдельный блок выставки уделен искусству и театрам - здесь представят исторические афиши, выставят макеты сцен и саратовских спектаклей, исторические костюмы и книги.