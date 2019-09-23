Специалисты "Швабе" создали облегченную версию SWIR-камеры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) создал камеру коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR) весом около 100 граммов. Прибор с новым российским объективом можно устанавливать на беспилотники с подвесом класса GoPro. SWIR-камера может использоваться во время работы в условиях ограниченной видимости (дым, пыль, туман), для мониторинга объектов в условиях ограниченной видимости и для наблюдения за высокотемпературными процессами. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Новинка создана на базе SWIR-камеры НПО "Орион" (входит в "Швабе"). Изделие весит около 100 граммов, при этом остальные исходные характеристики остались неизменными. Значительного снижения весовых параметров (в два раза относительно базового исполнения) удалось достичь за счет использования собственного короткофокусного объектива. Максимально облегчены также все детали корпуса.

За счет малого веса российская SWIR-камера может ставиться на подвесы класса GoPro и использоваться в составе любительских беспилотников. Кроме того, в отличие от большинства других камер того же диапазона разработка не требует фокусировки, что особенно важно при использовании в составе БЛА. Все это расширяет спектр применения нового изделия. Камера позволяет вести съемку в коротковолновом инфракрасном диапазоне (short wavelength infrared range, SWIR). Для излучения SWIR-диапазона не являются преградой туман, дым, тонированные стекла.

"SWIR-камера - один из успешных продуктов диверсификации ОПК, пример технологий двойного назначения, которые могут использоваться для гражданских задач. Камера создавалась, в первую очередь, для МЧС, для использования в составе беспилотных летательных комплексов, осуществления поисково-спасательных и разведывательных операций. Однако уникальные характеристики устройства позволяют применять его в самых различных областях", - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Российская камера коротковолнового инфракрасного диапазона спектра SWIR ‒ одна из флагманских разработок московского научно-производственного объединения холдинга "Швабе". Облегченная версия уже готова к серийному производству.