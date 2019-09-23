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В Госдуме ожидают внесения проекта федерального бюджета на 2020 год 30 сентября

Согласно законодательству, проект федерального бюджета на очередной финансовый год должен поступить в ГД не позднее 1 октября предшествующего года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. В Госдуме рассчитывают, что правительство РФ внесет 30 сентября в нижнюю палату парламента проект федерального бюджета на 2020 год. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.

"Как мы надеемся, бюджет поступит 30-го числа, в понедельник", - сказал он.

Депутат напомнил, что следующая неделя будет региональной, однако он пообещал обратиться в Совет Думы с просьбой разрешить комитету работать и в региональную неделю.

19 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно законодательству, проект федерального бюджета на очередной финансовый год должен поступить в Госдуму не позднее 1 октября предшествующего года.

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РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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