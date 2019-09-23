Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу "Интуриста" и "Библио-Глобуса"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Банкротство британского туроператора Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний "Интурист" и "Библио-Глобус", но на время ослабит спрос на пакетные туры. Такую точку зрения ТАСС высказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"На деятельности туроператоров, которые входят в холдинг Thomas Cook, "Интурист" и "Библио-Глобус", это не отразится по большому счету, потому что они самостоятельные совершенно юридические лица, у них самостоятельный бизнес, самостоятельный контрактинг. Они напрямую сами работали с курортами и авиакомпания, не через Thomas Cook. И у них даже принимающие компании другие, не те, с которыми работает Thomas Cook", - сказала она.

В то же время, по мнению Тюриной, такое крупное банкротство может полечь за собой некоторое снижение спроса конкретно у этих туроператоров, а затем и в целом способствовать очередному кризису доверия к пакетному туризму. "Такое мы уже пережили в 2014 г., и знаем, что это проходит. Народ тормозится какое-то время, но затем снова начинает возвращаться к пакетному туризму, потому что есть направления, где они гораздо выгоднее, чем самостоятельные поездки", - уверена она.

Под угрозой выселения из отелей оказались около 600 тыс. клиентов туроператора, из которых 160 тыс. - британцы. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили крупнейшую в истории страны операцию по репатриации населения в мирное время. По информации газеты Financial Times, это может обойтись казне в £600 млн ($750 млн). В результате краха компании работу потеряют около 20 тыс. человек по всему миру, в том числе порядка 9 тыс. - в Великобритании. Туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже путевок, насчитывающей 563 офиса.