Siemens исследует возможности применения цифровых решений для хранения энергии в Китае

ТАСС, 23 сентября. Дочерняя компания Siemens Digital Industries Software откроет исследовательский центр для изучения возможностей применения цифровых решений для аккумуляторных батарей в Китае, сообщило издание PV Magazine.

В рамках проекта Siemens будет тесно сотрудничать с исследовательским центром Китайской академии наук TIES, занимающимся вопросами совершенствования технологий хранения энергии.

Партнеры создадут Центр передовых технологических инноваций в области аккумуляторных батарей площадью 51 тыс. кв. м, причем финансирование составит более 500 млн юаней ($70 млн). Технические возможности нового центра позволят проектировать аккумуляторы, осуществлять их тестирование и анализ ключевых характеристик, а также проводить пилотные проверки и инженерное моделирование.

Предполагается, что участники проекта также будут предоставлять консультационные услуги предприятиям в Китае и за рубежом по вопросам цифрового моделирования и разработки аккумуляторов.