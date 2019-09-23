Банки Таджикистана подключились к экосистеме переводов Сбербанка по номеру телефона

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Четыре банка Таджикистана подключились к сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба крупнейшего российского банка.

В настоящее время воспользоваться услугой экосистемы мгновенных переводов по номеру мобильного телефона могут клиенты МДО "Душанбе Сити", Коммерцбанка Таджикистана и Спитамен Банка республики Таджикистан. С первого октября функции будут доступны и клиентам Эсхата Банка.

"Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными партнерами. И рады представить новый сервис переводов по номеру телефона в Таджикистан, который позволит отправлять деньги еще удобнее и быстрее и, что особенно важно, с прозрачными условиями по комиссиям", - приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Игоря Мамонтова.

Максимальная сумма перевода в экосистеме - 50 тыс. рублей, комиссия за перевод составит 1%.

Ранее к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона подключился "Коммерческий банк Кыргызстан" - это первый партнер российского банка из СНГ в рамках этой системы. Кроме того, в систему входят "Тинькофф банк", Совкомбанк, СДМ-банк, а также сети салонов "Связной" и "Евросеть", WebMoney, Группа компаний МТС, "Проинвестбанк", "МОБИ.Деньги".