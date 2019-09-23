В Удмуртии из-за переувлажнения почвы не смогли убрать более 200 тыс. тонн зерна

ИЖЕВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Аграрии Удмуртии смогли собрать 570 тыс. тонн зерновых культур во время уборочной кампании 2019 года при изначальном плане в 780-800 тыс. тонн, сообщила в понедельник журналистам министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова.

В республике с 15 августа действует режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Это не позволило многим аграриям выйти на полевые работы и вовремя заготовить корма для животных, а также убрать зерновые культуры.

"Часть полей убрана, урожайность, сами видите, по Удмуртии у нас очень хорошая - 24,6 центнера с гектара, в прошлом году было 20,5 центнера, 95% [полей] мы сумели обработать все-таки, по плану мы должны были собрать в пределах 780-800 тыс. тонн, собрали 570 тыс. тонн. Не так страшно, погода действительно позволила несколько недель круглосуточно работать, но убытки есть, потери есть, особенно видно это по северным территориям", - сказала Абрамова.

По ее словам, ущерб от переувлажнения почвы составляет 738 млн рублей, эти данные сейчас анализирует Минсельхоз РФ, после чего будет решаться вопрос о предоставлении в том числе финансовой помощи аграриям республики. При этом сезонные работы, связанные с уборочной и посевной кампаниями в регионе, по словам Абрамовой, фактически завершены.

"Погода уже не позволяет выходить на поля, осталась подготовка зяби. После этого мы будем готовы к снятию режима ЧС", - уточнила министр.

В конце августа Абрамова сообщила ТАСС, что уборка зерновых культур на территории Удмуртии из-за непогоды затянется на месяц - до конца сентября. Гибель зерновых культур при этом была зарегистрирована на территории более 700 сельхозпроизводителей. В августе премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал постановление, согласно которому власти региона начнут возмещать часть затрат аграриям, которые захотят застраховать свои посевы.