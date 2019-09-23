Атомэнергомаш и Sawicon будут сотрудничать в проектировании и инжиниринге судов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Атомэнергомаш" - энергомашиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" - и норвежская компания Sawicon подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании и инжиниринге судов различных типов. Об этом говорится в сообщении "Атомэнергомаша".

Согласно меморандуму, стороны намерены проводить анализ применяемых технологий при проектировании судов, реализовывать программы замены и модернизации судового комплектующего оборудования, применяемого при строительстве, а также совместно участвовать в проектировании судов различного класса, с применением самых современных технологий и локализованного компанией "Атомэнергомаш" оборудования.

"Реализация меморандума позволит предоставить отечественным и зарубежным заказчикам самые современные и востребованные проекты судов, полностью соответствующие актуальным отечественным и международным нормативно-техническим требованиям", - отмечается в сообщении.

Sawicon - независимая инжиниринговая и консалтинговая компания, занимающаяся как проектированием новых судов, так и модернизацией существующих судов и морской техники.

"Атомэнергомаш" - одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.