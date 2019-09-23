"Фольксваген Груп Рус" отзывает более 1,2 тыс. автомобилей Skoda

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в России 1242 автомобиля марки Skoda, моделей Octavia и Yeti. Речь идет о транспортных средствах, реализованных с 2014 по 2015 год, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей с двигателями 1,2 л и 1,6 л являются винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, которые могли ослабнуть. Из-за этого дефекта масло может вытечь и попасть на проезжую часть", - указано в сообщении.

Отмечается, что на авто, попадающих под отзыв, необходимо заменять регулятор фаз газораспределения.