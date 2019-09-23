Путин поручил Медведеву снять бюрократические барьеры в финансировании нацпроектов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сосредоточиться на снятии бюрократических барьеров при принятии решений о финансировании нацпроектов.

"Просьба и пожелание, чтобы после принятия этого основного финансового документа, основного финансового закона страны [федерального бюджета] в последующие годы мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом (надеюсь, что все это будет исполнено), но на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования", - заявил глава государства на встрече с премьером.

"Я абсолютно уверен в том, что если мы хотим выполнить национальные проекты, над которыми вместе так долго работали, то нам нужно многие вещи поменять с точки зрения обеспечения ритмичности и своевременности финансирования намеченных целей развития", - добавил Путин.

"Так и поступим, - ответил Медведев. - Будем заниматься как раз и такого рода разбюрокрачиванием тех правил, которые существуют по доведению финансовых ресурсов".

Путин напомнил, что даже в 2019 году "не получается так, как мы планировали изначально, ритмично и равными долями по кварталам финансировать принятые нами решения". "Связано это, в том числе, с рядом обстоятельств объективного характера в силу принятых ранее решений", - пояснил президент.

Говоря о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку, Путин отметил, что этот закон является "важнейшим инструментом достижения национальных целей развития и краеугольным камнем, можно сказать, всей кредитно-денежной политики, по результатам которой мы за последнее время можем констатировать стабильную макроэкономическую ситуацию в стране". "Я надеюсь, что в ходе последующей дискуссии с депутатами Государственной думы эти основные элементы не будут утрачены, а, наоборот, может быть, будут реализованы в лучшем виде, имея в виду те предложения, которые могут сделать депутаты в ходе дискуссий с правительством", - отметил глава государства.

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