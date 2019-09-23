Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил о параметрах бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По его оценке, есть достаточный запас прочности, что позволяет сделать бюджет на ближайшую трехлетку профицитным.

"Бюджет будет не просто сбалансированным, но и профицитным, причем в течение всех ближайших трех лет. При его формировании мы исходили из бюджетного правила, - сказал премьер. - Объем Фонда национального благосостояния уже превысил семь процентов валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время. В этом смысле запас прочности у нас приличный".

Медведев доложил Путину, что на заседании правительства 20 сентября был рассмотрен бюджетный пакет, который включает в себя непосредственно проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, прогноз социально-экономического развития, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, бюджеты Фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Кроме того, Банк России представил основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.

Глава правительства коротко напомнил президенту основные параметры проекта бюджета на трехлетку. "Всего в течение трех лет, я имею в виду 2020, 2021 и 2022 годы, на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации [и расширения магистральной] инфраструктуры планируется направить из федерального бюджета около 7 трлн рублей", - сказал он.

Увеличение расходов в социальной сфере

По словам премьера, самая большая статья - это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов в два раза вырастут расходы на здравоохранение: со 160 млрд рублей в 2019 году до 320 млрд рублей. Почти на 20% увеличиваются ассигнования на демографию и на образование, более чем 1,5 раза вырастает финансирование науки, а также экологических программ. "По итогам вашего послания Федеральному Собранию мы с 2020 года заложили новые меры, которые должны поддерживать рождаемость, направленные на поддержку семей с детьми и устойчивый рост доходов людей, - добавил Медведев. - Напомню, речь идет о ежемесячной выплате на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет - так, как вы и говорили в послании. Во-вторых, это изменение критериев нуждаемости при назначении ежемесячных выплат с полутора до двух прожиточных минимумов и ежемесячная выплата на третьего ребенка и последующих детей в регионах Уральского и Сибирского федеральных округов, поскольку там требуются специальные меры поддержки".

Резюмируя, Медведев подчеркнул, что на реализацию национальных проектов в сфере экономики, на расширение и модернизацию инфраструктуры, на ремонт, строительство дорог, на развитие малого и среднего предпринимательства, на поддержку экспорта, на повышение производительности труда и на все другие направления, которые вытекают из национальных проектов, тоже заложены немалые средства. "Отдельно занимались и готовы будем доложить предложения, направленные на улучшение качества первичной медицинской помощи", - пообещал он.