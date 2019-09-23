Минтранс: российские авиакомпании смогут выполнять в два раза больше рейсов в Японию

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Количество коммерческих прав на выполнение полетов между Россией и Японией увеличено более чем в два раза. Об этом ТАСС рассказала директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова. Она напомнила, что расширение авиасообщения произойдет в преддверии Олимпиады в Токио в 2020 году.

"По итогам переговоров авиационных властей РФ и Японии Минтрансом РФ подписан меморандум, существенно расширяющий права (на полеты в Японию - прим. ТАСС) российских авиакомпаний, - сказала она. - Количество рейсов, которые российские авиакомпании смогут выполнять в Японию, увеличено более чем в два раза: с 80 до 174 рейсов в неделю", - сообщила Петрова.

Соответствующий меморандум был частично опубликован на сайте Росавиации 16 сентября.

"Авиакомпании, ожидавшие более 10 лет слотов в аэропорту Ханэда (Токио), наконец получили возможность выполнения 14 рейсов в неделю. По предварительной оценке, только для авиакомпании "Аэрофлот" выгода от выполнения этих рейсов может составить десятки миллионов долларов ежегодно, в том числе благодаря возможностям по расширению маршрутной сети за счет партнеров по альянску ("Аэрофлот" входит в глобальный авиационный альянс Skyteam - прим. ТАСС), а для пассажиров такое партнерство означает удобные стыковки", - пояснила Петрова.

Через Японию в Китай

Кроме того, российские грузовые перевозчики получили возможность начать выполнение полетов с правами 5-й свободы воздуха в Гонконг, Сеул, Бангкок и США. Пятая свобода воздуха подразумевает разрешение на полет из одного иностранного государства в другое, если вылет был осуществлен из домашней для перевозчика страны (например, рейс "Аэрофлота" из Москвы в Токио, с продолжением полета в Гонконг).

"Помимо этого, российской стороне удалось убедить авиационные власти Японии предоставить российским авиакомпаниям возможность выполнения пассажирских рейсов из России в Китай через Японию. Это беспрецедентный шаг, никогда раньше права 5-й свободы воздуха для пассажирских перевозок не предоставлялись японскими коллегами", - сказала Петрова.

"Полученные права будут "разыграны" на очередном заседании межведомственной комиссии по допускам на международные маршруты в октябре - ноябре 2019 года, но уже сейчас авиакомпании проявляют огромный интерес к новым правам и подают заявки в Росавиацию", - добавила она.