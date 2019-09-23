Минэнерго внесло в правительство новую программу развития угольной промышленности

СЕЛО ПЛИЕВО /Ингушетия/, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России внесло в правительство проект новой программы развития угольной промышленности, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Вообще-то он уже направлен. Сейчас дорабатывается", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о внесении в правительство проекта программы развития угольной промышленности.

Ранее сообщалось, что проект новой программы развития угольной отрасли России до 2035 года, который разработало Минэнерго совместно с регионами и угольными компаниями, будет внесен на утверждение в правительство РФ не позднее сентября 2019 года.

Ранее Минэнерго неоднократно заявляло о том, что действующая долгосрочная программа развития угольной промышленности России, рассчитанная на период до 2030 год, нуждается в корректировке в связи с опережением ее реализации. В августе 2018 года президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности поручил членам комиссии уделить особое внимание вопросам экологии в работе добывающих компаний.