Полис ОСАГО за восемь месяцев подешевел в среднем на 5,4%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Средняя цена полиса ОСАГО в январе - августе 2019 года снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,375 тыс. рублей. Средняя выплата выросла на 3,3% - до 67,3 тыс. рублей, свидетельствует статистика Российского союза автостраховщиков (РСА).

Количество проданных полисов ОСАГО за этот период выросло на 1,3% - до 26,45 млн штук, а сумма начисленных премий снизилась на 4,2% - до 142,17 млрд рублей. Сумма страховых выплат увеличилась на 8,1% - до 99,72 млрд рублей, при этом количество заявленных страховых случаев возросло на 4,5% - до 1,5 млн штук.

Рост средней выплаты настораживает РСА, цитирует пресс-служба президента союза Игоря Юргенса. По его словам, чтобы в системе ОСАГО не наступил дисбаланс, необходимо принять законопроект об индивидуализации тарифов, при этом уравновесив отмену коэффициентов мощности и территории.

Ранее он говорил, что тарифа ОСАГО будет недостаточно после предлагаемой Минфином отмены коэффициентов мощности и территории в стоимости полиса и замены их возможностью для страховщиков назначать тариф с отклонением на 30-40% от границ коридора. По мнению Юргенса, необходимо сбалансировать отмену этих коэффициентов добавлением новых, характеризующих стиль вождения каждого автовладельца.

О реформе ОСАГО

Внесенный в Госдуму законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков, которые смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (от 2 746 до 4 942 рублей) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

С 9 января 2019 года стартовал первый этап индивидуализации тарифа ОСАГО с расширением тарифного коридора на 20% вверх и вниз.