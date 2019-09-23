Госдума до конца недели освободит от НДФЛ выплаты пострадавшим от стихийных бедствий

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Госдума готова до конца недели принять закон об освобождении от НДФЛ выплат пострадавшим от стихийных бедствий. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Мы готовы уже завершить на этой неделе работу над данным законопроектом, передав его Совету Федерации для того, чтобы он как можно скорее вступил в силу, и соответствующие выплаты от подоходного налога были освобождены", - сказал Исаев.

"Естественно, что люди находятся в сложной ситуации. Суммы достаточно приличные - это 13%", - отметил парламентарий.

19 сентября законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении. Документ разработан правительством по поручению президента. Согласно инициативе, не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также гражданами, которые являются членами семей таких пострадавших.