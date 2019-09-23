Союзмолоко просит сопоставить расходы на маркировку молока с ее финансовой выгодой

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) просит Минсельхоз и Минпромторг сопоставить расходы на маркировку молока с финансовой выгодой от ее введения в рамках эксперимента. Об этом говорится в сообщении организации.

"Положительный результат от введения маркировки молочной продукции с финансовой точки зрения должен быть сопоставлен с затратами бизнеса в ходе проведения государством анализа целесообразности. С просьбой учесть такое мнение молочной отрасли при проведении эксперимента по маркировке обратился Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Письма были направлены союзом главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву и главе Минпромторга Денису Мантурову", - говорится в сообщении.

По мнению союза, положительным результатом эксперимента, который будет свидетельствовать о реальной необходимости введения маркировки в отрасли, должно считаться существенное сокращение объемов незаконного оборота молочной продукции, повышение собираемости налогов и пошлин, а также контроль конкурентной среды. "Однако сегодня в рамках подготовки к эксперименту, старт которого был запланирован еще на 15 июля 2019 года, обсуждаются методические рекомендации, в которых критерием успешности эксперимента указана лишь техническая возможность нанесения кодов Data Matrix на упаковку продукции. В текущей версии не принимаются во внимание затраты бизнеса на введение системы и давление на себестоимость молочной продукции", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС представитель Союзмолока, эксперимент по маркировке пока не начался, так как не утверждены методические рекомендации. В ассоциации также напомнили, что одновременно для молочной отрасли в 2019 году будет завершено внедрение электронной системы ветсертификации "Меркурий", решающей те же задачи прослеживаемости, что и система маркировки. "Мы считаем важным закрепить, что при анализе целесообразности введения по сути дублирующей системы маркировки нужно учитывать только тот вклад в снижение объемов нелегального оборота молочной продукции и достижение других целей, который введение системы маркировки даст дополнительно к эффекту, ожидаемому от полноценного внедрения системы прослеживаемости на базе ФГИС "Меркурий", - подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов.

Только такой подход, по мнению главы союза, позволит объективно оценить целесообразность внедрения столь дорогостоящей системы для бизнеса.

По предварительным оценкам Союзмолока, совокупные единовременные инвестиции составят для отрасли около 25 млрд рублей, а ежегодные затраты - около 20 млрд рублей. При этом чистая прибыль всей отрасли, по оценкам Росстата, в 2018 г. составила 35 млрд руб. В условиях продолжающегося на протяжении пяти лет снижения доходов населения рост себестоимости молочной продукции крайне негативно скажется как на рынке в целом, так и на уровне потребления такой социально значимой группы товаров, уверены представители Союзмолока.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.