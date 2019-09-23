КРДВ намерена предложить инвесторам ТОР новую систему налогообложения

ТАСС, 23 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока работает над предложениями в региональное и федеральное законодательство, согласно которым резиденты ТОР должны будут платить налог на прибыль в размере 7% на весь срок реализации проектов. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Мы предлагаем дополнить существующий порядок, чтобы регионы поддерживали [режимы] более активно. Старая система работает так: льгота действует 10 лет, первые пять лет ставка налога составляет 0%, следующие пять лет - 12%. Если изменить [ставку налога на прибыль] с нуля на 7% на весь срок реализации проекта, регионы смогут получать от инвестора обратную связь в виде постоянного дохода", - пояснил он.

По его словам, работать по этой системе налогообложения смогут только новые резиденты, так как модель работы действующих компаний выстроена с учетом старых условий. При этом резидент сможет выбрать более удобную для него систему.

Канукоев добавил, что КРДВ также предлагает изменить и порядок применения льготы по налогу на имущество. "Сейчас она действует с момента подписания соглашения, тогда как мы считаем, что имеет смысл предоставлять ее с момента постановки имущества на баланс. После подписания проходит определенное время, и бывает, что проект еще не успел запуститься, а льгота уже закончилась. Поэтому мы говорим, что льгота должна начинать действовать тогда, когда имущество будет поставлено на баланс", - отметил глава корпорации.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, где предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие преференции. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 таких территорий. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее помимо ряда муниципальных округов Приморья вошли Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ и Углегорский район на Сахалине, городской округ Петропавловск-Камчатский и городской округ Певек на Камчатке и на Чукотке, соответственно.

КРДВ является управляющей компанией для свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока.