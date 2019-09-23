РЖД будут оповещать пассажиров о корректировках в расписании поездов по СМС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) будут информировать пассажиров о корректировках в расписании движения поездов "Федеральной пассажирской компании" (дочернее предприятие РЖД), сообщает пресс-служба холдинга.

Услуга бесплатная. Для того, чтобы получать оповещения, пассажиры при оформлении билетов в кассе ФПК или на сайте РЖД могут оставить номер мобильного телефона, на который будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет.