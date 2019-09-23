Главгосэкспертиза одобрила проект подготовки участка для Широтной магистрали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России одобрили проектно-сметную документацию на подготовительный этап строительства для подключения Западного скоростного диаметра (ЗСД) к Широтной скоростной магистрали в Петербурге. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Главгосэкспертизы.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на подготовительный этап строительства транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом в Санкт-Петербурге. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Указанной документацией предусмотрены работы по подготовке территории строительства на участке от транспортной развязки ЗСД с Благодатной улицей до транспортной развязки проектной Широтной магистрали с Витебским проспектом на юге Санкт-Петербурга. Проект реализуется с целью подключения ЗСД к Широтной магистрали скоростного движения, которая свяжет автомобильные маршруты на юге и востоке Санкт-Петербурга. Расчетная скорость движения на участке составит 120 км/час.

В ходе подготовки территории строительства на участке подключения планируются работы по землеустройству, демонтажу зданий и сооружений, сносу зеленых насаждений, а также обследованию территории, попадающей под строительство на предмет наличия взрывоопасных предметов. Кроме того, в подготовительный период будет выполнено устройство строительных городков, площадок складирования материалов, временных внутриплощадочных проездов, переустройство инженерных коммуникаций.

Широтная скоростная магистраль - проект платной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км в Санкт-Петербурге и 13,2 км в Ленинградской области. Основное назначение строительства, стоимость которого оценивается в 170 млрд рублей, - обход центральных районов Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. автомобилей в сутки. Стоимость трассы оценивается в 170 млрд рублей, завершить строительство трассы планируется к 2024 году.