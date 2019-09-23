Власти Ставрополья заявили о полной готовности края к осенней посевной кампании

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края подготовили необходимое количество семян, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов для проведения осенней посевной кампании. Работы планируется начать в конце сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Край готов к началу осенней посевной кампании, которая стартует уже на этой неделе. Озимыми культурами планируется засеять 2 млн гектаров. Для этих целей на сегодняшний день заготовлено более 300 тыс. т семян, необходимый объем минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, в полной готовности сельхозтехника", - говорится в сообщении по итогам рабочего совещания краевого правительства.

Урожай зерна без кукурузы в Ставропольском крае в 2019 году составил 8,3 млн т. Ранее власти отмечали, что на будущий год перед аграриями стоит задача показать результат не ниже уровня этого года. Урожай зерна на Ставрополье в 2018 году составил 8,15 млн т (без кукурузы). Потери из-за засухи составили порядка 1 млн т по сравнению с 2017 годом. В 2019 году часть районов края также вели уборку урожая в условиях засухи.