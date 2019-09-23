Промпроизводство в Ингушетии за восемь месяцев 2019 года выросло на 7,2%

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Республике Ингушетия за восемь месяцев вырос на 7,2%, сообщается в понедельник на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Индекс промышленного производства в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года составил 107,2%", - сообщается на сайте.

По данным ведомства, объем добычи полезных ископаемых вырос на 5%, производство в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром - на 2,1%. Согласно приведенным данным, среди обрабатывающих производств в январе-августе больше всего выросло производство пищевых продуктов, где индекс составил 131,9%, и одежды (472,3%).

Однако за отчетный период зафиксировано и снижение индекса - в сфере обрабатывающих производств, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также в деятельности по ликвидации загрязнений.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Ингушетии вырос на 7,7% по сравнению с 2017 годом. По данным ведомства, это связано с ростом объема добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.