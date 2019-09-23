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Арктика сегодня

"Северная верфь" заложит рыболовный траулер "Капитан Соколов" в ноябре 2019 года

Судно планируется передать заказчику в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Траулер проекта 170701 "Капитан Соколов" планируется заложить в ноябре 2019 года на петербургском предприятии "Северная верфь" для АО "Мурманский губернский флот" (входит в Группу "Норебо"). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба судостроительной компании.

"На судостроительном заводе "Северная верфь" сегодня началась резка металла для строительства четвертого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Заказчик траулера - АО "Мурманский губернский флот" (входит в Группу Норебо). Закладка судна состоится в конце ноября 2019 года, передача заказчику - в 2022 году", - говорится в сообщении.

Накануне предприятие посетил главный конструктор проектного бюро "Наутик Рус" - разработчика проекта 170701 - Альфред Тулиниус. "Качество работы с металлом, сварки, зачистки, а также общая производственная культура "Северной верфи" находятся на уровне, превышающем стандарты верфей Польши, Турции, Чили, Норвегии, на которых мне приходилось работать ранее", - цитирует пресс-служба слова Тулиниуса.

Серия траулеров проекта 170701 насчитывает десять судов. Росрыболовство заключило с компаниями Группы "Норебо" инвестиционные договоры, которые предусматривают выделение инвестиционных квот на вылов трески и пикши и строительство шести траулеров-процессоров для Северного рыбохозяйственного бассейна.

Сейчас в портфеле гражданских заказов Верфи 14 рыболовных судов: 10 траулеров-процессоров для Группы "Норебо" (в строительстве "Капитан Соколов", "Капитан Геллер", "Капитан Осташков") и четыре ярусолова-процессора ("Гандвик-1", "Гандвик-2", "Гандвика-3" - для РК "Вирма"; "Марлин" - для ООО "Глобус").

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