АКРА присвоило России долгосрочный рейтинг "А-"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "A-", прогноз по рейтингам - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Также РФ присвоен краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валютах на уровне "S1".

"Поддержку суверенному кредитному рейтингу России на уровне "A-" оказывают низкий уровень государственного долга страны и его устойчивая структура, устойчивая внешняя позиция, а также эффективная монетарная политика и ее скоординированность с фискальной политикой, существенно улучшающие макроэкономическую стабильность", - отмечают в АКРА.

Факторами, оказывающими давление на кредитный рейтинг, по мнению агентства, являются низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства РФ по отношению к ряду компаний госсектора, а также угроза введения санкций.

По оценкам АКРА, существенное влияние на макроэкономические индикаторы России оказывают ценовая конъюнктура на мировом рынке нефти и регулирование европейского газового рынка. На горизонте минимум до 2022-2023 годов уязвимость платежного баланса РФ сохранится, хотя и будет компенсироваться действующими экономическими политиками отметили в агентстве.

Вероятность введения новых антироссийских экономических и финансовых санкций, по мнению аналитиков АКРА, существенно снизилась по сравнению с периодом 2015-2018 годов. Однако сохранение этой угрозы оказывает негативное влияние на отношения с потенциальными торговыми партнерами, усложняет импорт технологий, что в итоге снижает потенциал роста экономики.