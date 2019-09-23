Депутаты от КПРФ предлагают увеличить налоговый вычет на образование детей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение налогового вычета на обучение детей с 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей и увеличение совокупной суммы социальных налоговых вычетов с 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас, согласно законодательству, при определении размера налоговой базы налогоплательщик-родитель имеет право на получение налогового вычета в сумме, уплаченной им за обучение ребенка в образовательной организации, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 тыс. рублей в год. Таким образом, в настоящее время родитель-налогоплательщик имеет право на возврат из федерального бюджета в качестве социального налогового вычета не более 6,5 тыс. рублей налога с дохода физических лиц (НДФЛ) в год из общей суммы НДФЛ, уплаченного в бюджетную систему.

Авторы законопроекта считают такую сумму недостаточной. "Количество бюджетных мест в вузах из года в год сокращается, а реальная стоимость обучения в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 2-5 раз превышает установленное ограничение по размеру налоговой базы, используемой при начислении социального налогового вычета", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предполагает увеличение совокупной суммы социальных налоговых вычетов с 120 тыс. рублей до 150 тыс. рублей (за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщиков, имеющих право на получение материнского капитала, и расходов на дорогостоящее лечение, финансируемых за счет средств федерального бюджета).

Правительство РФ не поддержало законопроект. "Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам бюджетов субъектов РФ, которые в финансово-экономическом обосновании предложено компенсировать за счет дотаций из федерального бюджета. Следует отметить, что дотации из федерального бюджета предоставляются бюджетам субъектов РФ на выравнивание бюджетной обеспеченности, а не для компенсации выпадающих доходов", - говорится в отзыве правительства.