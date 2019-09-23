Экс-глава объединенной редакции РБК Голикова назначена старшим вице-президентом ВТБ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Бывшая глава объединенной редакции РБК Елизавета Голикова назначена старшим вице-президентом, директором департамента по работе со СМИ ВТБ. Об этом говорится в сообщении банка.

Вадим Суховерхов, ранее занимавший должность руководителя департамента по работе со СМИ, остается работать в группе в качестве советника главы банка ВТБ Андрея Костина, уточнили в пресс-службе.

Голикова займется реализацией стратегических задач банка в области управления репутацией и коммуникаций, отметил Костин, слова которого приводятся в сообщении банка.

В 2016 году Голикова возглавила объединенную редакцию РБК, в августе этого года стало известно, что она покидает медиахолдинг. В сообщении РБК отмечалось, что Голикова продолжит профессиональную деятельность в сфере, не связанной с журналистикой.