Доход Ставропольского края в 2019 году может увеличиться на 5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Рост доходов бюджета Ставропольского края позволит достичь рекордного объема расходов региональной казны, который планируется на уровне 119,3 млрд рублей в 2019 году, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора по итогам правительственного обсуждения изменений краевого бюджета. Дополнительные средства позволят увеличить финансирование социально значимых направлений.

"Коррективы обусловлены увеличением доходов краевой казны в текущем году более чем на 5 млрд рублей. Дополнительные доходы позволяют увеличить объем расходов краевого бюджета на текущий год до беспрецедентного объема в 119,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличение поступлений обусловлено ростом налоговых и неналоговых поступлений, а также активным привлечением средств из федерального бюджета. Дополнительные доходы позволят увеличить выделение средств по нескольким направлениям, в частности, на укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы. На эти цели будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей.

"Как только поправки в бюджет будут приняты, необходимо немедленно начать выполнение работ, на которые выделяется финансирование, чтобы до конца года успеть превратить эти средства в полезные дела для жителей Ставропольского края", - приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

Предложенные изменения на заседании рассмотрят депутаты думы Ставропольского края. В ноябре 2018 года парламентарии утвердили региональный бюджет на 2019 год с профицитом в 1,29% от доходов региона. Доходы составляли 108,6 млрд рублей, расходы - 107,2 млрд рублей. В феврале 2019 года эти параметры уже уточнялись - источником для увеличения расходов стало перевыполнение плана по доходам краевой казны в конце 2018 года, а также поступившие под конец года федеральные транши.