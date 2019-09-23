Лауреатов всероссийской премии "МедиаТЭК-2019" назовут на РЭН-2019

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Награждение победителей Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2019" состоится 2-4 октября на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН), который пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Об этом говорится в сообщении "Росконгресса".

В состав экспертного совета вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр энергетики РФ Александр Новак, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, генеральный директор агентства "Интерфакс" Михаил Комиссар, а также декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова.

На федеральный тур "МедиаТЭК-2019" в текущем году поступило 443 работы из 54 регионов страны. Больше всего конкурсных работ поступило из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра (23 заявки), Иркутской области, Ленинградской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Среди компаний самыми активными стали подразделения "Газпрома", "РусГидро" и "Россетей". Самое большое количество заявок - 55 - поступило на номинацию "Социальная и экологическая инициатива" среди пресс-служб региональных компаний ТЭК.

Победители "МедиаТЭК-2019" были выбраны на основании экспертных оценок.

Главными темами обсуждения на РЭН-2019 станут цифровая трансформация отрасли и ценообразование на рынке нефти, а также развитие рынка угля, атомной энергетики, перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК, экологическая трансформация. В программу мероприятия также входит презентация отчета стран ОПЕК World Oil Outlook (WOO) 2019.

Организаторы Российской энергетической недели - Министерство энергетики РФ и фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Москвы.