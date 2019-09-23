Международный пассажиропоток аэропорта Мэйлань на Хайнане с января превысил 1 млн человек

ХАЙКОУ /Китай/, 23 сентября. /ТАСС/. Международный поток пассажиров в крупнейшем аэропорте Мэйлань на южнокитайском острове Хайнань с января превысил 1 млн человек, увеличившись на 27,3% в годовом исчислении. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, по этому показателю аэропорт, расположенный в административном центре провинции городе Хайкоу, достиг такой ключевой отметки 18 сентября - на 67 дней раньше, чем в 2018 году. Миллионный пассажир прибыл в Мэйлань рейсом компании "Хайнаньские авиалинии" HU7940 из Бангкока.

Увеличение пассажиропотока произошло на фоне открытия новых направлений для международных перелетов - с 2019 года из аэропорта можно без пересадок прибыть в Алма-Ату, Кучинг (Малайзия), Сиануквиль (Камбоджа), Мандалай (Мьянма) и Осаку. Мэйлань регулярно обслуживает уже более 40 внутренних и международных маршрутов. В последнее время оттуда увеличилось количество авиарейсов в крупнейшие аэропорты региона, действующие в Бангкоке, Сингапуре и Гонконге.

К середине декабря администрация Мэйлань планирует завершить строительство второго терминала и укладку еще одной взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 км, благодаря которой воздушная гавань сможет принимать самые крупногабаритные авиалайнеры в мире.

Аэропорт на острове Хайнань был пущен в эксплуатацию в 1999 году. Пассажиропоток через него в 2018 году вырос на 6,81% в годовом исчислении и составил 24,12 млн человек.