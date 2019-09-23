Министры стран БРИКС обсудят в России будущее рынка труда в эпоху цифровой экономики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министры стран БРИКС обсудят темы снижения бедности, будущее сферы труда в цифровой экономике, а также подходы к формированию культуры безопасного труда в рамках предстоящих встреч в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда России.

В министерстве напомнили, что председателем БРИКС в следующем году будет Россия. Первое заседание Рабочей группы по занятости стран БРИКС состоится в марте 2020 года в Москве. Второе заседание Рабочей группы запланировано в июне в Челябинске.

"Основными темами рабочих групп и встречи министров станут следующие: подходы к формированию культуры безопасного труда в странах БРИКС, снижение уровня бедности посредством проведения социальных и экономических преобразований, будущее сферы труда в цифровой экономике", - говорится в пресс-релизе Минтруда.

Завершающим мероприятием по линии министерств в рамках российского председательства станет семинар по народонаселению в Сочи в октябре 2020 года. "Дискуссию в рамках семинара предложено построить вокруг следующих вопросов: старение населения - время новых возможностей для самореализации лиц пожилого возраста, роль государства в создании условий для увеличения продолжительности активной жизни", - пояснили в министерстве.

"При выборе тематик предстоящих встреч мы ориентировались, прежде всего, на насущность предлагаемых к рассмотрению проблем с точки зрения социально-экономических вызовов, с которыми сталкиваются наши страны", - цитирует пресс-служба замминистра Андрея Пудова.